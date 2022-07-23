「高中學習歷程檔案」是大學申請入學書面審查資料最重要的一部份，《親子天下》今（23）日公布調查結果，即大約3分之1負責甄試的教授，僅以6到10分鐘看一份書審資料，而2成老師只花20分鐘，更有9％僅花不到5分鐘看完一份資料。

為了解大學教授參與甄試負責書審的情況，《親子天下》在5月30日到6月30日期間，透過電子郵件發送問卷到全台1508個大學校系，最後取得609份有效樣本，在今天下午舉行「大學面試官調查發布座談記者會」並公布結果，教育部長潘文忠等人都到場出席。

親子天下資深記者潘乃欣表示，根據調查結果，35％的大學教師認為，108課綱學生自主學習能力比歷屆學生強，26.3％認為更能表達自身觀點。

在書審資料部分，潘乃欣提到，大學教師願給高分，其中「符合任教科系專業」最獲得青睞，其次是「呈現高中學到的素養能力」，而在書審資料項目部分，也有36.7％大學教師認為「學習歷程自述」非常重要、49.1％認為很重要。

儘管書審資料很重要，潘乃欣指出，調查也發現，33.8％老師僅花6到10分鐘看一份備審資料，占比最高，另有20.4％老師花20分鐘以上看一份資料，18.9％介於15到20分鐘。另有11.8％花11到15分鐘，8.8％花不到5分鐘看一份資料；若按學群來區分，文史哲（29.7％）、建築與設計（29％），有較高比例的教師，花20分鐘以上檢視一份資料。