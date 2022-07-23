南山人壽持有大量債券，因升息引發淨值減損風暴，逼得大股東潤泰集團總裁尹衍樑親自滅火。財信傳媒董事長謝金河表示，過去國內壽險機構因為手上握有巨資，大家對投資高息的垃圾債券樂此不疫，這次淨值大減，背後顯然是投了很多不該投的商品。他認為，全球金融市仍然詭譎多變，算總帳的時刻到來，各大機構可能都不好受，除了台灣壽險業面臨淨值大降危機，美國貝萊德上半年慘虧1.7兆美元的天文數字，也相當驚悚。

謝金河在臉書發文指出，這兩天，金融市場最大的焦點是南山人壽淨值驟降，整體壽險公司Q1淨值少5292億元，其中，南山人壽少1880億元，而今年前5個月淨值少1.057兆元，全體壽險公司淨值降至1.6472兆元。

他說，南山人壽淨值大減，可能衝擊潤泰新、潤泰全，及寶成工業，甚至淨值淪為負值，恐有下市危險。這個新聞揭露，逼得尹衍樑總裁親上火線，強調潤泰旗下公司不會下市。

今年以來，俄烏戰爭，能源、糧食價格飆漲，通膨壓力罩頂，逼得各國央行加大升息力道，造成股、債雙雙大跌，美元暴升的景象。

謝金河形容金融市場像極端變化的天氣，稍不小心，企業會破產倒閉，國家也可能出現爛尾國。擁有龐大資金的金融機構，稍不小心踩到地雷，很可能就有沒頂的危險。

謝金河指出，除了台灣壽險業面臨淨值大降危機，大型資產管理公司貝萊德（BlackRock）公布上半年虧損1.7兆美元，這幾乎是天文數字，當然也造成貝萊德股價大跌，這個巨大虧損有很大一部分來自區塊鏈和技術ETF，含蓋了Coinbase等33家公司。貝萊德執行長Larry Fink才高喊全球化時代終結，貝萊德已出現史上最慘重虧損。

他提到，最近特斯拉（Tesla）執行長馬斯克抛出手上75%的比特幣，帳面上虧損2.5億美元。馬斯克是投資虛擬貨幣的大咖，這回也在比特幣大跌中殺出。

還有女股神Cathie Wood，她從去年致力追求成長股，慘遭滑鐵盧，今年繼續重押，損失更慘重。過去她在華爾街呼風喚雨，追隨者眾多，但她的看家ETF ARKK已經暴跌60%，今年ARK透明度ETF也跌3成，過去的光環全消失。

「回頭看台灣的壽險公司去年在順境中賺大錢，富邦金去年大賺1445.59億元，今年情勢逆轉，像二月俄羅斯入侵烏克蘭，市場赫然發現8家壽險公司曝險俄債逾千億元。」

謝金河透露，最近聽説有人握有斯里蘭卡債，如果地雷國家紛紛引爆，像最近被點名的巴基斯坦匯率貶值30%，黎巴嫩背負900億美元國債，通膨90%，寮國也岌岌可危，還有危機一直存在的阿根廷、土耳其、緬甸等，下一個更大的可能是中國大陸的房地產危機。

他直指，過去壽險機構因為手上握有巨資，大家對投資高息的垃圾債券樂此不疫，這次淨值大減，背後顯然是投了很多不該投的商品。「未來金融氣候仍然詭譎多變，算帳的時刻，大家都不好受！」