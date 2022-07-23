原住民族委員會23日在台東辦理南島民族論壇青年國際事務人才培訓。（行政院原住民族委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

原住民族委員會23日在台東辦理南島民族論壇青年國際事務人才培訓，原民會副主委鍾興華 Calivat‧Gadu致詞。（行政院原住民族委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

紐西蘭商工辦事處貿易魏緹娜處長致詞。（行政院原住民族委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

關島台灣辦事處嚴樹芬處長致詞。（行政院原住民族委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

行政院原住民族委員會23日在伊塔原旅台東縣原住民文化會館辦理2022年南島民族論壇青年國際事務人才培訓計畫，來自帛琉、美國等10個國家、15名青年和台灣8個原住民族、16名青年交流，開訓典禮由原民會副主任委員鍾興華（Calivat‧Gadu）主持。

培訓由「南島民族論壇」8會員帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、索羅門群島、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭，以及澳洲、美國等10國推派15名青年參加。台灣則有來自阿美族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、泰雅族、鄒族、卡那卡那富族等8個族群、16名原住民青年參訓。

鍾興華致詞表示，原民會從2003年開辦「國際事務人才培訓計畫」，並從2016年開始邀請外國學員參訓，致力促進南島民族及國際原住民青年間跨文化互動與交流；19年來，國際事務人才培訓計畫課程不斷求新求變，透過多元的訓練課程，讓各國青年共同探討南島區域及國際原住民族議題，也培訓能夠持續激發原住民青年世代的潛力，串聯國際原住民青年的交流網絡。

「青年是部落及國家未來的希望」鍾興華勉勵參訓學員努力學習、嶄露長才，並期許未來能夠結合所學扎根部落。他也進一步說明，「南島民族論壇」常設組織在2018年8月1日重啟後，將「青年人才培力」列為重點工作項目，在各會員國家地區的共同支持下，持續邀請各國推派青年參訓，促進區域間青年交流。

原民會指出，培訓課程內容包括南島語族概論、國際會議參與技能、國際原住民族議題等，並邀請南島區域國家駐台使節代表擔任課程講師；另特別安排學員前往卑南族南王部落及建和部落參訪，學習部落文化並研討部落議題；培訓課程將於27日上午結訓。