新竹市23日新增549例確診個案，今年以來累積8萬1542例，全市確診比例約為18.1％，居家照護者仍有3883人，居家隔離為997人。

衛生局表示，新竹市體育館施打站將於下周一至周五上午8時至11、下午2時至5時，持續提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打，請家長依預約時段攜帶健保卡、兒童手冊前往施打。

市府表示，22日開打嬰幼兒首日共服務514位小朋友完成接種，接種站現場除了有小兒專科醫師進駐，並貼心備有哺集乳室及尿布台，另為緩解小朋友的緊張情緒，也安排「河馬樂樂」、「風收寶寶」現場迎接小小孩，留觀區還有街頭藝人表演及送氣球等活動，營造歡樂氣氛陪伴孩子勇敢打針。

衛生局提醒，疫苗施打預約平台需以施打日前2日前線上預約，家長們也可選擇於嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

另，中央疫情指揮中心因應目前國境邊境政策逐漸開放，確保國內防疫安全，已開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種COVID-19疫苗第2次追加劑。

另醫事人員、機場港埠居家檢疫相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國之民眾等5類對象，則可評估自身染疫風險與意願接種。

在接種間隔時間上，需與第1次追加劑間隔5個月（150天）以上，不論先前接種劑次廠牌，第2次追加劑可接種Moderna、Novavax、高端或成人劑型BNT，若有需求可洽合約醫療院所預約接種。