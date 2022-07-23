中華女足後衛蘇芯芸在東亞盃頂開日本大門。

中華女足今天在東亞盃4強決賽對決東道主日本，一開賽就發動攻擊，第9分鐘更由蘇芯芸接應角球，頭槌頂入我國在這項賽事的首顆進球，可惜隨後被千葉玲海菜、上野真實破門，中場休息前就遭逆轉，最後以1比4吞下2連敗。

頂進歷史性進球的蘇芯芸賽後表示：「很興奮，很謝謝我的隊友，我們一起鼓勵，得到這個寶貴的一球。」中華隊總教練顏士凱則說，能夠一度領先日本是非常令人興奮的事情，但丟了4球就開心不起來，至於下役26日對決南韓，顏士凱強調還是先做好自己應該做的事情，「從降低失分來讓球賽有希望。」

東亞盃以往分為3階段，本屆受新冠疫情影響，取消前兩階段的預、複賽，中華女足則因北韓退賽，第3次遞補參加4強決賽。過去我國在2010、2019年兩度參加4強決賽，總計6戰全敗且尚未進球。

面對以年輕陣容為主的日本隊，中華隊在茨城縣鹿嶋球場一開賽就嘗試攻擊，第2分鐘隊長賴麗琴遠射高出。第8分鐘前鋒蘇育萱突入右側禁區，似傳似射被日本後衛擋出底線，陳燕萍右側角球精準開到小禁區邊緣，日本門將平尾知佳單拳擊球落空，蘇芯芸遠柱力壓對手頭槌破門，助中華隊先馳得點1比0領先。

蘇芯芸的頭槌進球，不僅是我國在東亞盃4強決賽的歷史性首顆進球，也是中華女足自2006年澳洲亞洲盃以來，相隔16年首次在成年國際賽攻破日本大門，上一次的進球者是謝宜玲，但該役最終以1比11慘敗。

落後的日本除了用拿手的傳控打法反攻，角球攻擊也很有威脅，第14分鐘一記貼地角球開到禁區內射門，被中華隊門將蔡明容封出，接著日本再開右側角球，由千葉玲海菜搶前點甩頭攻門，球打中遠柱內側彈入網內，將比數扳平。

日本隨後多次快攻險些破門，賴麗琴則在第41分鐘操刀30碼自由球，可惜射門高出。上半場補時階段，日本連獲4次角球，中華隊清球後日本左路吊中，上野真實遠柱衝頂頭槌破門，讓中華隊半場結束反以1球落後。

換邊再戰，中華隊換上張愫心頂替右後衛，第58分鐘她在小禁區內攔下對手射門，但左腳清球剛好被跟進的清家貴子碰入門內。兩球落後的中華隊於第71分鐘快攻右路斜吊，賴麗琴躍起將球蹭向左路，無人盯防的陳燕萍突入左側禁區起左腳射門，可惜球旋出右側門柱。

中華隊錯過下半場最佳破門機會，一回頭日本馬上給予痛擊，宮川麻都突入右側禁區射門，球被中華隊後衛林雅涵飛鏟擋出，卻剛好被替補上陣的菅澤優衣香補刀破門。日本鎖定比分，在本屆東亞盃4強決賽拿下2連勝。

中華女足vs.日本上場陣容（4-4-2）：1蔡明容；22李佩容（16張愫心46'）、10林雅涵、14蘇芯芸、2張季蘭；8丁家英（6卓莉萍65'）、23吳愷晴（4賴韋汝65'）、26詹筆涵（9許翊筠84'）、7陳燕萍；10賴麗琴（隊長）、15梁凱柔84'）