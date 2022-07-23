南投縣23日新增新冠肺炎本土確診417例，嬰幼兒疫苗22日起兩天共接種1163人。（南投衛生局提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣今天新增新冠肺炎本土確診417例，累計確診人數為6萬9738例；中、重度人數共679人。南投縣衛生局長陳南松表示，昨天起在合約醫院診所及鄉鎮市衛生所受理嬰幼兒接種疫苗，通知年滿6個月至5歲嬰幼兒接種第1劑，年齡層總人數約1萬3870人，截至今天中午時接種人數共計1163人。

南投縣昨起啟動32家合約醫院診所及13鄉鎮衛生所，受理滿6個月至5歲嬰幼兒接種兒童劑型Moderna疫苗，該年齡層人數約計1萬3870人。

陳南松表示，嬰幼兒接種疫苗人數統計截至今天中午12時止，已接種1163人。昨天在5大鄉鎮由8家診所先提供嬰幼兒接種服務，首日接種人數總計132人；今天在13鄉鎮市衛生所開設假日接種站，讓嬰幼兒家長利假日帶嬰幼童接種疫苗。

陳南松提醒家長，嬰幼兒在接種疫苗後2天內，患部出現痠痛可使用冰敷，並要多補充水分，經觀察幼童健康狀況，接種疫苗後副作用通常輕微，並於數天內消失。其中，發燒一般約在48小時候可緩解，如果出現持續發燒超過48 小時、嚴重過敏反應，呼吸困難及活動力持續不佳等不適症狀，應儘速就醫。

值得一提的是，南投市在慈濟南投聯絡處接種站安排吉祥祈福會活動，祈求天下平安健康、疫情盡速遠離，接種站現場布置感恩祝福區提供平安御守、貼紙發放，發放造型氣球，哺乳區有獨立寬敞空間。師姐周秀精表示，工作人員並頭戴動物造型，希望能轉移小小孩注意力，在輕鬆愉快的環境下完成接種。