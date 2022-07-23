中央流行疫情指揮中心今日公布桃園新增2303例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較22日2562例，桃園疫情單日下降10.11％，其中65歲以上個案占6.99％、18歲以下個案占22.40％，呈現緩步下降情形。

王文彥說明，市府昨日上午開設26處社區接種站，接種民眾相當踴躍，共計接種1萬942劑（包括莫德納共8253劑、Novavax共2689劑），其中接種第2次追加劑(即第4劑)，便有9812劑，約占89.67％，所佔比例相當高。

王文彥指出，市府今日在本市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，呼籲家長陪同嬰幼兒踴躍接種，提高孩子的保護力，各站點資訊可至桃園事臉書專頁查詢，家長也可陪同前往合約院所門診就近接種。

王文彥提到，接種疫苗後常見的副作用為接種部位疼痛、極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生在接種後14天內，幼童接種疫苗後若發燒超過48小時、出現呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、等不適症狀，家長應儘速帶幼童就醫釐清病因。

王文彥提醒，今日是大暑，根據中央氣象局預報，近日受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，23日至24日桃園市有出現38度極端高溫的機率，提醒民眾若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。而對於老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢等族群應予以關懷並妥善安置，減少戶外工作或運動及遠離高溫環境，以避免熱傷害。

王文彥說明，桃園市居家照護目前在案數共1萬8860人，照護案件累計50萬1002人，已完成49萬6858人，累計完成率約99.2％。截至7月22日，桃園專責ICU開設42床、收治26人、空床數16床；專責病房542床，收治187人，空床數355床，收治比率約34.5 ％，醫療能量充裕。