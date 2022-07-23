知名電視編劇金銀淑寫出許多膾炙人口的劇本，不少戲劇經她的手後都變為人人讚嘆的「神劇」，像是《太陽的後裔》、《鬼怪》、《繼承者們》等經典戲劇。而近期她創作出最新力作《The Glory》，找來當年《太陽的後裔》裡最紅的南韓女神宋慧喬和小她14歲的潛力新星李到晛領銜主演。

2019年與前夫宋仲基離婚後，宋慧喬幾乎每部作品都是和「弟弟」合作，像是2018年的《男朋友》，還有2021年底播出的《現正分手中》，比劇中男主角朴寶劍、張基龍都大了11歲，而這次聯手的演員李到晛更是破天荒小了她14歲，也讓宋慧喬被笑虧是「姐弟配專用戶」，但容貌依舊姣好的她根本看不出已經40歲，演起戀人根本毫無違和感。

令網友驚訝的是這次和宋慧喬一起搭戲的男主是從《機智牢房生活》中走紅的李到晛，近幾年他持續嘗試不同戲路，包括《德魯納酒店》、《Sweet Home》、《憂鬱症》等作品，而在這部戲中他要挑戰飾演一名為了守護宋慧喬而復仇的整形外科醫師。

這次Netflix大推的原創劇集《The Glory》是一檔灑狗血復仇劇，宋慧喬化身為夢想成為建築師的學生，在求學階段遭到霸凌而退學，因此下定決心長大後要向加害人及旁觀者復仇，是一檔暗黑系的復仇戲劇，全劇共8集，本劇更找來了《阿爾罕布拉宮的回憶》導演安吉鎬執導，預計明年1月開始拍攝。