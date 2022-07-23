一名人妻透露，老公平常就很不正經，這2天請對方幫忙簽兒子的聯絡簿，等到她有空的時後打開來看，卻險些暈倒，老公不但在上面留下「Orange Kiss」和「阿不德華」的留言，還貼了一張自己的大頭照，讓她感嘆地說「就算兒子班上的老師很漂亮，也不要這樣丟臉啊！你這樣我怎麼面對老師？」貼文引起網友熱議，不少人狂讚原PO老公很幽默，感覺相處起來樂趣無窮。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，這2天請老公幫忙代簽兒子的聯絡簿，果然老公超不正經，不但在聯絡簿上面貼了一張自己的大頭貼，還留下「Orange Kiss」和「阿不德華」的留言，讓她看了哭笑不得，忍不住大嘆「就算兒子班上的老師很漂亮，也不要這樣丟臉啊！」

原PO留言透露，兒子的老師很喜歡日本偶像團體Snow Man，而老公留言的「Orange Kiss」就是該團體的第七張單曲。此外，老師在該團體中最喜歡的成員叫做「阿部亮平」，而老公平常都自稱是鼓山劉德華，因此才會留下阿不德華的簽名。

而老師則做了一張「烏龍派出所」的受處理案件證明單回應，上面寫說原PO的老公抹黑她的偶像，還貼了一張讓人不舒服的照片，搞笑回應彰顯出老師也很幽默，不過，原PO看到這邊卻已經尷尬到想埋進土裡，也忍不住哀嘆「我正在思考，待會去接小孩該怎麼面對老師」。

人夫簽聯絡簿不正經，老師幽默回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文引起網友熱議，不少人笑歪直呼，原PO的老公應該平常就很搞笑，感覺相處起來樂趣無窮。「哈哈哈哈哈哈哈哈，你先生好幽默有趣，平常應該很搞笑」、「爸爸也太有才了吧」、「有這種老公，生活一點也不無聊」、「有這樣的老公樂趣無窮」。