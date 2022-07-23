華語歌手朱俐靜日前因乳癌辭世，享年40歲，美妙歌聲成絕響。國內研究發現，台灣乳癌2大好發年齡為40～44歲、60～64歲，不乏未達公費乳房篩檢年齡的年輕女性。醫師呼籲女性及早診斷、治療，即使是三陰性乳癌，也有機會力拚痊癒。

乳癌是女性癌症發生率的第1位，每年新增約1.5萬名個案，平均每36分鐘有1人罹患乳癌。在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10～15％，復發機率比其他類型高。其中的「高風險性早期三陰性乳癌」，是指腫瘤介於1～2公分合併腋下淋巴轉移，或腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移的三陰性乳癌。

台北榮民總醫院外科部部主任曾令民表示，「高風險性早期三陰性乳癌」傳統上是先做化療再手術，不過術前化療的腫瘤完全消失比例僅3成左右，且5年無復發機率僅7成、5年存活率僅7成5，距離其他類型早期乳癌的9成以上，尚有努力空間。幸運的是，國際研究已發現，這類病友術前接受化療合併免疫治療，可提高腫瘤完全消失的比率超過6成，術後接續免疫輔助治療，有助降低4成復發風險。

以年約30歲的房仲張小姐為例，2年前感覺右側乳房「刺刺的」，就醫發現2.9公分腫瘤合併多顆腋下淋巴結轉移，確診「高風險性早期三陰性乳癌」。在長庚醫院一般外科暨乳房外科主任陳訓徹鼓勵下，先接受化療合併免疫藥物治療，接續局部切除手術、輔助療法，目前病況穩定，打破三陰性乳癌預後差的謠言。

陳訓徹強調，相較於其他類型乳癌，「高風險性早期三陰性乳癌」病友接受先期性治療，更需追求腫瘤完全消失，一旦達成目標，即有助降低復發風險，延長存活期。林口長庚臨床351位病友的統計顯示，這類病友在接受化療合併免疫的先期性治療後，63％達到腫瘤完全消失目標，是傳統小紅莓類與紫杉醇化療組合的4.4倍。

另陳訓徹也指出，一些三陰性乳癌患者在45歲之前就確診，相對年輕，但政府目前僅針對40～45歲有乳癌家族病史、45～70歲女性予以定期乳房X光攝影檢查，呼籲年輕女性主動養成定期做乳房檢查的習慣，以利早期發現和治療。