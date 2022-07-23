扇形車庫「12列車經典重現」，吸引上千鐵道迷和民眾來一睹這歷史性的交會，直呼百年難逢，紛紛合影留念。（吳敏菁攝）

扇形車庫「12列車經典重現」，吸引上千鐵道迷和民眾來一睹這歷史性的交會，直呼百年難逢，紛紛合影留念。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

2009年「12代同堂」只留下經典照片，沒有對外開放，讓鐵道迷一直很扼腕。（邱家忠提供／吳敏菁彰化傳真）

參山國家風景區管理處佈置的鐵道光環境，以「璀璨彰化．歡慶百年」的主題呈現，將彰化火車站廣場至扇形車庫之間的天橋、扇步道，連結至戶羽機關車園區的沿線重點都設置燈飾。（吳敏菁攝）

彰化扇形車庫是全台碩果僅存，今年剛好100 歲迎來升格國定古蹟，這座譽於最美的火車頭旅館，由十二股道放射狀形成一座半圓弧狀車庫，今天12款火車頭齊聚一堂，「12列車經典重現」，吸引上千鐵道迷和民眾來目睹這歷史性的交會，直呼百年難逢，太經典了。

為慶祝扇形車庫100歲生日，彰化市公所、參山國家風景管理處和臺灣鐵路管理局攜手舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列，23日開幕式「12列車經典重現」揭開序幕，吸引來自全國各地鐵道迷，冒著高溫朝聖。

12款包括不同世代蒸汽、柴油與電氣火車頭「經典重現」真的是百年難逢，因火車頭分散各地，加上部分車種同時間都在線上運轉，增加匯集的難度，12款車種各有意義，年代最久遠是蒸氣老火車頭，有的已退役靜態保存，還有台鐵電車和自強號等。依時代遠近排放扇形車庫。

鐵道迷說，親眼目睹12代同堂，宛如一場夢幻，雖然2009年也曾排除萬難，號召12款經典車頭搭配12軌道，聚集在扇形車庫，但過程保密到家，只留下經典照片，讓人驚艷又扼腕，「怎麼不開放，這是多麼不容易」。

如今12款經典火車頭再度聚首了，包括蒸汽的CK124、DT668，第一台柴油火車頭R21與第一台電氣的E101等各世代代表性的火車頭，讓鐵道迷興奮不已。

參山國家風景管理處長曹忠猶表示，迎接百年盛會，第一波高潮「3D光影秀首映會與扇步光廊同步點燈」22日已經點燈，參山國家風景區管理處佈置的鐵道光環境，將彰化火車站廣場至扇形車庫之間的天橋、扇步道，連結至戶羽機關車園區都設置燈飾，絢爛光廊長1公里多，維持1個月。

彰化市長林世賢表示，接續精彩活動陸續登場， 30日上午10點起由100位模特兒在扇庫木棧道走秀的「摩登時裝秀」，戶羽機關車園區則提供F1旋轉賽車及粉紅號海盜船憑券搭乘，7月23、24及30、31每日開放3個場次，持7月份發票1張即可兌換1張搭乘券，1人最多兌換3張搭乘券。