今天台北羽球公開賽迎來激烈競爭，在女單戴資穎速勝許玟琪闖進決賽後，男單一哥周天成也以直落二輕鬆擊敗馬來西亞好手宋俊偉，搶下冠軍戰門票，距離衛冕及個人第4冠只差最後一場勝利，接下來的對手是日本奈良岡功，雙方還未有過交手紀錄。

男單一哥周天成在今天4強賽面對馬來西亞好手宋俊偉，以21：12、21：12成功贏球，收下對戰2連勝，同時也是第6次闖進台北公開賽決賽，過去他曾在2016、17、19年奪冠，中間因疫情停辦，所以明天奪冠就能順利衛冕，也是個人第4冠。

周天成首戰對同胞呂家弘，以14：21、21：13、21：18逆轉勝，接著碰上印度喬治(Kiran GEORGE)，再以23：21、16：21、21比7獲勝，昨天與陳紀廷交手因對方傷退，花22分終就提前晉級，而今天他沒辜負大家期望繼續贏球，身為男單最後希望的他將碰上還未交手過的日本奈良岡功。