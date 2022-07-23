台灣中油為了回饋地方同時帶動當地發展與高市府共同打造的「中油海洋天堂休憩園區」23日正式揭牌啟用。（洪浩軒攝）

台灣中油為了回饋地方同時帶動當地發展與高市府共同打造的「中油海洋天堂休憩園區」23日正式揭牌啟用。（洪浩軒攝）

台灣中油為了回饋地方同時帶動當地發展與高市府共同打造的「中油海洋天堂休憩園區」23日正式揭牌啟用。（洪浩軒攝）

台灣中油為了回饋地方同時帶動當地發展與高市府共同打造的「中油海洋天堂休憩園區」23日正式揭牌啟用。（洪浩軒攝）

台灣中油為了回饋地方同時帶動當地發展與高市府共同打造的「中油海洋天堂休憩園區」23日正式揭牌啟用，園區設計結合台灣中油及亞洲新灣區的海洋意象，在高雄展覽館旁打造多達17項遊具設施及體健設施，讓親子可以在海景第一排盡情玩樂。

在立委賴瑞隆積極催生之下，中油公司與高市府合作將高雄展覽館旁、新光停車場後方空地打造一座占地共1.2公頃的海洋天堂共融式休憩園區，該場域共規畫17項小型遊樂區及體健區，歷經一年多的工程施作及安檢作業時間，孩子們心目中的海底冒險世界遊戲場終於正式揭牌啟用。

中油海洋天堂休憩園區設計結合台灣中油及亞洲新灣區海洋意象，打造小型遊樂區及體健區等，其中最特別的就屬油桶造型座椅、可愛的「中油寶寶」、加油槍意象沖洗區，另外還可體驗5G AIOT智慧娛樂互動遊戲，啟用首日到此遊憩的親子都玩得不亦樂乎。

李順欽表示，海洋天堂共融式休憩園區是中油連結在地的共融場域，將是家庭共融、親子同樂的遊戲天堂，也是中油展現在地好鄰居的最佳獻禮，中油長期堅持ESG經營使命，重視在地連結、文教扎根及弱勢關懷，中油海洋天堂揭牌就是社會共融的體現，再一次展現了企業ESG的核心價值。