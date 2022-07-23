苗栗縣政府23日在公館國小開設大型接種站，替6個月以上至5歲的兒童施打莫德納疫苗。（謝明俊攝）

由苗栗市大千醫院負責的公館國小疫苗接種站，有小朋友非常勇敢地獨自接種。（謝明俊攝）

苗栗縣政府23日在公館國小開設大型接種站，一早就有許多家長陪同幼兒前來接受施打。（謝明俊攝）

苗栗縣政府23日在公館國小開設大型接種站，苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦一同前來關心小朋友施打情況。（謝明俊攝）

苗栗縣政府23日在公館國小開設大型接種站，苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦一同前來關心小朋友施打情況。（謝明俊攝）

苗栗縣政府23日在公館國小開設大型接種站，承辦的苗栗市大千醫院特別在現場開設幼兒身心諮詢服務。（謝明俊攝）

苗栗縣23日新增本土確診587例，為了防範幼兒染疫出現重症或是MIS-C症狀，苗栗縣長徐耀昌呼籲家長踴躍帶幼兒施打疫苗，縣府並在23日上午開設7處大型接種站，替6個月至5歲幼童打莫德納疫苗，如果家長未來想要帶幼兒施打，也可到各醫療院所或是各地衛生所接種。

為了替6個月至5歲間幼兒施打疫苗，苗栗縣政府衛生局與教育處合作安排幼兒接受疫苗接種，全縣共有1萬9千多名5歲以下幼兒，縣府在23日上午，分別在苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、竹南鎮、苗栗市、公館鄉、後龍鎮等7個鄉鎮市開設大型接種站，徐耀昌並請副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山等分頭探視關心幼兒施打疫苗情況，徐耀昌本人則親自前往公館國小活動中心接種站，視察由大千醫院負責的接種狀況。

公館國小接種站一早就陸續有家長帶著幼兒前來接種，有的小朋友非常勇敢，面對針頭毫無畏懼，有些幼兒還是不免恐懼，必須由家長強力保護才能完成接種，徐耀昌當場感謝在場家長願意帶著小朋友們前來打疫苗，並持續呼籲其它家長能為了家中幼兒健康，接受疫苗接種。

衛生局長張蕊仙表示，因應COVID-19本土疫情，中央流行疫情指揮中心設置確診個案自主回報疫調系統，要求確診者主動回報密切接觸者資訊，指揮中心發言人莊人祥於7月21日強調說明，「確診者自主疫調回報系統」填報後、發送前，一定要確認資料正確性，以便可以及時發送隔離通知書。萬一有需要修改，於初次填報24小時內可至原連結進行編輯1次，但編輯1次後、或超過初次填報24小時後，就無法再以原連結或要求衛生單位以編輯方式修改，請民眾注意填報原則，以免造成延遲發送及相關法律責任歸屬。例如：確診民眾的同住家人原本填「0＋7」，但過7天之後再申請要改「3＋4」的居家隔離證明，衛生單位無法證明及受理，敬請民眾理解。