台灣羽球一哥「小天」周天成23日在台北羽球公開賽男單準決賽，以兩個21比12擊退馬來西亞選手宋俊偉，小天賽後表示，「我們彼此很熟悉，下意識知道球路，所以出現多拍的激烈情況，幸好後面幾球我較占優勢，才能拉開比分取得勝利。」

周天成明天在男單決賽的對手是日本21歲選手奈良岡功大，兩人在國際賽沒有任何交手紀錄，小天表示，自己從來沒有跟奈良岡打過，只知道他最近狀況不錯，上一站還闖進決賽拿到亞軍，算是衝擊力強的選手，「但我明天會好好打，展現能力與防守。」

如果周天成明天可以奪冠，這除了是他今年首冠，也是他在台北公開賽的第4冠，續把男單最多冠紀錄堆高，「我只是想把狀態打出來，因為我接下來的目標還是世錦賽，努力測試與磨練，這幾天面對小選手們的衝擊，也算提前準備世錦賽。」

說起台北公開賽的熱鬧氣氛，周天成表示，一直以來氣氛都很不錯，最近越來越多人來看球，也越來越關注羽球，「不管看熱鬧或門道的都有，我只是很幸運可以在這次『浪潮』之中，感謝上帝！」

日本第4種子奈良岡功大則以21比19、22比20擊敗林俊易闖進男單決賽，「今天攻擊成功率不高，大約一半一半。」林俊易說，「第二局最後對方第21分，我原本想要挑戰，卻沒有這東西，我自己也認為比較偏OUT，但判了就是判了。」