南投紅龍果、香蕉熱情上市，集集鎮農會舉辦農特產品行銷活動，縣長林明溱、立委許淑華出席代言促銷。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投紅龍果、香蕉熱情上市，集集鎮農會舉辦農特產品行銷活動，縣長林明溱、立委許淑華出席代言促銷。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣紅龍果種植面積居全國之冠，與香蕉熱情上市！集集鎮農會「2022南投縣農特產品創新行銷活動」23日登場，縣長林明溱及立委許淑華到場代言促銷，展售當季紅龍果、香蕉、牛奶果及麻竹筍等當季蔬果，邀請民眾到集集小鎮食當季、吃在地，體驗鮮果好滋味、小鎮好人情。

南投縣紅龍果種植面積高達500公頃，居全國之冠，以集集和名間最多，集集鎮有120多公頃，佔約25％，農友也推出牛奶果等多種優質果品。「2022南投縣農特產品（香蕉、紅龍果）創新行銷－拓展客源加值計畫活動」在集集驛站廣場舉行，由集集鎮農會理事長陳錦鐘主持，縣長林明溱、立委許淑華兩人到場促銷代言。

林明溱表示，集集紅龍果聞名國內、香蕉更是揚名海外，目前正是紅龍果及香蕉盛產季節，紅龍果味道甜美、香蕉口感Q彈有勁，歡迎民眾到集集小鎮旅遊，品嘗美味的紅粿和香蕉，並幫助農民度過疫情困境，把農產銷出去、經濟活起來。

許淑華則說，南投縣氣候條件佳，紅龍果產量位居全國前國前段班，品質深受肯定；香蕉也是集集鎮重要的農產，目前正是嘗鮮的好時節，邀請民眾來品嘗農產蔬果，感受農民的用心。

陳錦鐘表示，集集的紅龍果甜度及口感都屬上品，香蕉更是深具歷史的果品，受日本及國內消費者青睞。