32歲香港男星余德丞（Dickson）長相斯文帥氣，加上陽光開朗的形象，讓他受到不少粉絲喜愛，人氣頗高。今年5月他離開待了8年的TVB無線電視，轉戰經營YouTube頻道當網紅，不料日前卻捲入風波，在拍攝影片的過程中，因批評某間餐廳食物難吃而引起店家不滿，被老闆告上法院。

余德丞先前與另外兩名YouTuber合作拍片，三人前往香港深水埗某間餐廳用餐並點評菜色，拍攝過程中眾人批評餐點難吃，說出：「醬汁有化學味」等評語，甚至直言：「真的是我人生吃過最難吃的」，影片發佈後引起許多網友討論。餐廳老闆得知後，要求余德丞道歉卻未獲得回應，因此提告，向余德丞及同行2位YouTuber追討拍攝當天的店舖租金與電費，共1446元港幣（約5500元新台幣）。

余德丞拍試吃影片，直批是「人生吃過最難吃」的食物。（圖／翻攝自 Youtube）

據了解，案件於21日進行聆訊，余德丞本人則缺席沒有現身。餐廳老闆聲稱，余德丞一行人光顧時並未表明要拍攝影片，因此影片是在未經他同意的情況下，盜用他的私人地方進行商業性用途的拍攝，故向余德丞等人索討影片拍攝當日的店租及電費。他又表示，假如事前得知余德丞3人是要拍片侮辱他的話，一定會向他們收取3000萬港元的場地費，但上述說法最後未能說服審裁官，最後遭到駁回。

當地的審裁官並不認為餐廳屬於私人地方，同時也質疑餐廳為何會有租金損失，而老闆知道被駁回理由後改口，表示是索償拍攝的服務費用。由於審裁官對老闆的說法及案件細節尚存疑，宣布要補足相關文件後，全案將押至10月再訊。