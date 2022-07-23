今（23日）為24節氣中的「大暑」，全台各地高溫炎熱，尤其桃園以北、東半部及屏東地區有38度以上極端高溫發生可能，為了避免曬傷甚至中暑，許多民眾選擇待在室內吹冷氣消暑，卻又擔心荷包大失血，對此台電表示，定期清潔冷氣濾網，不僅可以避免冷房效果降低，還能省下215元電費。

台電於臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，冷氣濾網上若累積太多灰塵，不僅會造成冷房效果降低，還會導致循環空氣品質變差，建議2至3周清潔一次，才能讓冷氣運作順暢，不僅如此，養成定期清潔濾網的習慣，1年下來還可省下約215元的電費。

針對清洗濾網部份，台電表示，只須用清水或中性清潔劑輕刷後沖洗，並陰乾或輕輕擦乾即可，不要直接放在陽光下曝曬，以免造成濾網變形；若發現冷氣內部的風輪與鰭片也卡了許多灰塵，甚至發霉，則可以請專業的師傅清洗。

台電過去也曾分享，冷氣溫度調低雖能迅速冷房，但冷氣為了達到設定的溫度，會持續高功率運轉，十分耗電，建議冷氣溫度設置26至28度，並打開電扇或循環扇帶動空氣流通，也可達到迅速冷房的效果。