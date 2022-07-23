2022九合一年底大選接近，各政黨都摩拳擦掌的準備中，以六都中的高雄來說，國民黨派出前立委柯志恩挑戰民進黨籍現任市長陳其邁，成為外界關注焦點之一。而擁有高聲量的前台北市議員羅智強今（23）日表示，他和團隊發言人何元楷早上在苗栗行腳「一個曬成關羽、一個曬成張飛」，下午就搭高鐵南下高雄，這樣南北奔波，就是希望能助柯志恩一臂之力。

羅智強在臉書上表示「柯志恩，我來了！」羅智強更指出，早上和何元楷在苗栗行腳走到「腳起水泡」，下午就搭高鐵去高雄為柯志恩站台，而他們兩個「一個曬成關羽、一個曬成張飛」，羅智強更說「風塵僕僕、南北奔波，希望能助柯志恩一臂之力」，就連陪了羅智強走了二天的徐功凡都用很感佩的語氣表示「強哥，你明明今年沒有選舉，怎麼搞的比候選人還忙還累啊！」但羅智強仍表示，「為了柯志恩，為了這位值得付託的高雄市長，忙一點、累一點，很值得」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

同時柯志恩也在貼文留言回覆，「在我自主健康管理期間，感謝智強和元楷南下情義相挺，雖然只能視訊相見，但仍感受你們滿滿的活力，大家加油！」而網友們紛紛表示「眾志成城，該做的事情，再難還是得做」、「敬佩您的毅力，非常辛苦。曬的紅通通了」、「加油。把高雄贏回來」、「高雄總算來了一股正氣」、「有做事的辛苦會有代價的，反觀沒做事的也會受到教訓的！」、「比黨主席還拼， 希望國民黨能對得起你」。