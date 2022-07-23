今天大聯盟場上藍鳥以28：5血染紅襪，此戰可說是棒壇一大焦點，雖然還未突破現代棒球史(1990年)後30分紀錄，但藍鳥成功打破隊史24分紀錄，更成為第6支達單場28分以上球隊。而這場比賽藍鳥強打小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)繳7打數6安打5分打點，5局球隊海灌11分後現場竟捕捉到他在場邊「調酒」。

藍鳥此戰開始到6局陸續取得1、2、7、4、11、2分，然後末局錦上添花補進1分，先發外野手小古瑞爾表現瘋狂，雖然沒有全壘打，但擊出了4支一壘安打、2支二壘安打灌進5分打點，僅在4局敲出飛球被接殺，差點完成「7支7」！而他似乎覺得比賽太無聊，6局轉播畫面帶到他在場邊調起雞尾酒。

Jano has SIX RBI tonight 😮 pic.twitter.com/xMGXrmOlWE — Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 23, 2022

小古瑞爾輕鬆坐在休息區，面前放著水果和飲料，他拿起調好的酒和它人交談，感覺完全沒在管場上發生了什麼，畢竟比數已來到25：3，而隨後簡森(Danny Jansen)又補上2分炮，當時小古瑞爾繳出4支3，如此「不專心」應該能被原諒，此外他調酒畫面也被藍鳥放上官方推特，並配文寫道：「晚安，藍鳥粉絲」。