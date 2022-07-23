蘭嶼開元港遊客多。（台電提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情趨緩，離島觀光類出國成為台灣民眾旅遊首選，暑假旺季來臨，遊客近日瘋狂湧入台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉，台灣電力公司表示，目前已創下蘭嶼、綠島2發電廠建廠以來最高發電量紀錄。

暑假來臨，近期來往蘭嶼、綠島地區，無論是船班或飛機，班班客滿。台電表示，蘭嶼地區7月22日共有8航次船班及3航次飛機，登島人數已達1600人以上，最高發電量也達到4966KW，創下建廠以來最高發電量。

另外，綠島地區也不惶多讓，台電說明，7月16日登島遊客達3079人，就出現5739KW的最高發電量；7月22日統計，目前島上遊客4026人以上，估計發電量恐再創新高。

台電表示說明，蘭嶼、綠島地區為獨立供電系統，只能依靠在地的柴油機組發電廠維持供電。為穩定離島發電廠供電，除常駐電廠人員積極進行日常維修，確保運轉安全，維持適當之備用容量，以因應突發狀況外，更調派大修人力進駐，確保機組臨時故障時，能盡速修復。

台電公司呼籲，請遊客在離島地區使用冷氣時，溫度設定在攝氏28度，並搭配電風扇，可維持舒適環境，並將有效節電，期待大家共同為節能減碳、穩定供電，盡一份心力。

因應蘭嶼、綠島地區用電大幅成長，提升供電可靠度，台電公司今年6月17日啟用儲能系統，已正常運作，穩定供電品質外，目前正進行蘭嶼發電廠防音貨櫃型緊供機組建置、3號與4號發電機組汰換更新工程、綠島發電廠3號與4號發電機組汰換更新工程，將於2023年中及2024年陸續加入系統。