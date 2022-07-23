對於美國軍售台灣的清單，有些項目被拜登政府刪除，前民進黨立委郭正亮分析，大部分是「源頭打擊」部分，因此「不對稱作戰」已成為拜登軍事幕僚的主要思維，郭披露，我方國安會有一些人強烈反對「不對稱作戰」的構想！

郭正亮21日在《深喉嚨ON LINE》網路節目中指出，拜登政府刪除的項目大部分是「源頭打擊」部分，就是射程可以超過200公里的武器都被取消，亦即（拜登政府）認為台灣要準備「島內作戰」，如果海上、登陸都擋不住，就要好好準備島內作戰！

郭提到，美國前國防部長艾斯培也認為台灣國防預算明顯不足，希望比照以色列要達到3.2％，將近7000多億元，郭正亮直言，「怎麼可能？」

另外，巷戰、不對稱作戰的佈局，郭正亮直言，顯然這已成為拜登軍事幕僚的主要思維！且前參謀總長李喜明也是主張「不對稱作戰」，被聘到華府「2049智庫」擔任研究員。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮披露，不對稱作戰的思維，我方國安會有一些人強烈反對，所以才有「源頭打擊」的軍事採購，他們認為一定要有可以打到對岸的佈署，結果這部分拜登政府不以為然！

郭正亮分析，這有點聯想到俄烏戰爭，也就是美國提供烏克蘭武器，但是不能打到俄羅斯境內！美國為何不提供射程300公里的海馬斯火箭？因為戰事被逼急了就一定會發射，結果是不可控的！所以美國對烏克蘭的思維已經用在台灣身上，就是「我不能讓你創造一個不可控的局面」，「所以你還是老老實實在島內作不對稱的防禦作戰！」

郭正亮說，對於拜登的思維，台灣有些人蠻沮喪的，譬如蘇紫雲這一派！