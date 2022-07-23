針對近日社群媒體流傳台灣鳳梨在日本以每顆100日圓（約台幣22元）銷售的照片，農委會表示，研判該照片在今年4月下旬拍攝。針對台灣銷日鳳梨因為受到新冠肺炎影響海運時間，導致儲架銷售壽命縮短，少數日本通路業者因而採取低價銷售情形，農委會已積極採取相關措施，並由駐日相關單位派員進行抽查監控，整體品質與低價銷售問題均已獲得改善。

農委會指出，受到新冠肺炎疫情影響，今年我國鳳梨海運抵達日本時間較以往多3天至7天，加上到港後薰蒸比例提高，影響部分果品到貨品質與儲架銷售壽命。為提高貨架週轉率及刺激買氣，少數日本零售通路辦理限時限量低價促銷活動，對此，農委會除在國內積極改善田間管理與包裝場處理作業外，並於4月1日函請外銷業者轉知日本進口商及通路業者，倘外銷鳳梨在日本通路零售價「每公斤低於300日圓（約台幣66元）」將不予提供海外拓銷獎勵補助，以遏止削價競爭，或因有品質疑慮仍低價上架銷售，影響台灣鳳梨形象與聲譽。

而農委會原本規劃，今年外銷鳳梨至日本要達3萬公噸，但據農委會統計今年截至7月21日止，我國鳳梨外銷日本數量已達1萬8351公噸，目前國內鳳梨產季已近尾聲，未來將持續強化田間病蟲害管理及採後處理技術，加強棧板作業及確保全程冷鏈運輸。

農委會國際處副處長林志鴻說，目前農委會已掌握到部分出口商在日本銷售鳳梨價格低於每公斤300日圓，將在核發外銷獎勵時一併檢討、處理。