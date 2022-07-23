新北市蘆洲有位55歲陳姓婦人，過去因為不同意女兒的婚事，大吵後女兒一氣之下負氣與丈夫離家廝守，如今已長達7年未再聯繫，結果陳母思女之情一年比一年重，近日終於受不了前往派出所向員警求助，所幸在警方的幫助下，成功讓雙方再次聯繫上並且破冰團圓。

據了解，陳母與女兒、現年31歲的林女原本相處融洽，但當年由於陳母不認同太早結婚，林女與陳母多次爭吵後，最後決定負氣離家與丈夫廝守終身，對此陳母也是難過多時，結果沒想到這樣一別就是7年，直到日前陳母難忍思念，想要尋找女兒蹤跡卻始終無法找到，在束手無策的情況下，想到警方或許有辦法，因此前往派出所請警方協助。

成州所警員吳弈平得知母女已經7年沒有聯絡，便以各種管道尋找林女的聯絡方式，終於透過車籍資料找到她的聯絡方式，吳員立刻去電聯繫林女，並在電話中說明陳母的思念之情以及血緣的羈絆，終於成功說動林女，願意與母親聯絡。

事後警方仍持續關心後得知，林女在通話那日後與陳母已冰釋前嫌，並在通話的5天後帶著小孩回娘家與家人見面，讓陳母感受到闊別七年的天倫之樂。