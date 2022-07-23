新竹棒球場花12億卻負評海 他嗆林智堅：我怕桃園也這樣

新竹棒球場花12億台幣重新設計、改建，22日風光啟用，首戰由主場味全龍隊對上來訪的富邦悍將，蔡英文總統也親自到場，且新竹前市長、桃園市長參選人林智堅也出席，球迷也相當捧場的座無虛席，1萬張門票全數售罄。豈料還沒開打就負評如潮，多是來自球員的親身感想，民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶說，桃園不需要這樣的球場，也不需要好大喜功的市長。

賴香伶23日在臉書表示，昨天林智堅斥資12億改造的新竹棒球場正式啟用，卻引來「負評如潮。」球員在賽後就表示，目前的投手丘和當時沒兩樣，會對投球造成困擾；內外野手也說場地不平整、小石太多，守備時極有可能受傷。

賴香伶說 ，更遑論網路上已經流傳諸多球迷所拍攝球場殘破不堪的照片，包括一樓大階梯左右兩側的生鏽鋼材險些刮人、觀眾席地板滿是坑洞等等的安全疑慮，令人懷疑：這真的是新完工的球場嗎？

賴香伶大酸，她看完新竹球場的慘狀後恍然大悟，原來這就是林智堅花費12億經費，口口聲聲聲所說的「讓人感動的政績」！林智堅把新竹棒球場當作引以為傲的政績，一路以來，也不斷拿新竹城市治理成績當作宣傳，但這次球員和球迷的真實反應已經徹底打臉、讓虛有其表的大內宣無所遁形。

賴香伶最後表示，如果林智堅想將處理新竹棒球場的經驗搬來來桃園，她只能說：「拜託不要吧！」桃園不需要這樣的球場，桃園市民更不需要這樣「沒有執行力卻好大喜功」的市長！