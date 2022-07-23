外交部委託外貿協會本周舉辦「2022年非洲及中東歐學生國際人才媒合會」，延續去年辦理人力媒合計畫成果，聚焦媒合非洲及中東歐等新興市場在台學生，運用其專業技能、熟悉當地語言及文化等優勢，鼓勵我國企業運用留臺生及我國學生，在海外拓銷及布局，並促進我國與友邦及友好國家經貿連結。

活動由外交部國經司副司長邱陳煜、外貿協會行銷專案處副處長吳致儀及史瓦帝尼王國大使館大使蒙西比代表致詞，並邀請史瓦帝尼、奈及利亞、索馬利蘭、南非、波蘭、匈牙利等6國駐台使節及代表親臨會場，吸引近百位我國業者及留台生共襄盛舉。邱陳煜表示，今年計畫聚焦非洲及中東歐友好國家，鼓勵留台生及我國學生發揮所長，協助企業開發市場商機。大使蒙西比更讚揚我國這兩年不受疫情影響，經濟成長表現亮眼，透過此活動將促進兩國雙邊經貿合作。

此計畫結合外交部、外貿協會及104人力銀行資源，舉辦實體人才媒合會，達百位外籍生及台灣學生報名參加，同時邀集友達(2409)、力積電(6770)、技嘉(2376)、大江生醫等22家台灣企業，產業涵蓋半導體製造、生技、光學、紡織、電腦設備、網通、醫療器材等領域，提供逾百個職缺，媒合場次97場，並在現場提供求職者履歷健診。

隨後疫情時代來臨，全球產業鏈重整，我國業者更積極投入新興市場的布局，盼透過外交部提供之人才資源整合及交流，善用留台生之優勢，協助業者在海外拓銷搶先站穩腳步。活動亦邀請104人力銀行資深副總經理陳嵩榮分享面試策略，並於現場免費提供履歷指引協助。面對全球化企業的蓬勃發展，即將投入就業市場的學生相當關心如何發掘自我潛能、了解產業現況，並找到最適合自己的工作，因此亦邀請史瓦帝尼學生代表Mlandvo Kunene到現場分享在台求學及工作的經驗。貿協表示，除實體媒合會，自7月25日起至8月26日亦規畫辦理線上媒合月。

除人才媒合，外交部亦持續拓展我國與友邦國家及友好國家之雙向貿易。為協助業者爭取非洲、中東歐市場商機，預計今年下半年將籌組阿布加國際商展、東非台灣週(索馬利蘭)、烏干達國際商展、捷克布魯諾國際工業展等4項展覽及參展團，推動雙邊貿易及建構市場連結，促進更密切的經貿合作機會。