頂寮里長鐘金水介紹導覽，頂寮故事館珍藏歷史文物，每一件背後的故事。（台中市政府提供）

各界參觀全市首創的「古味頂寮故事館」，館內展出珍藏數十年，甚至是一甲子的麵粉袋衣、捕魚工具及珍貴相片。（台中市政府提供）

梧棲區五七藝文季壓軸場「2022梧棲五七藝文季嘉年華-憶兒時童趣活動」23日登場，活動規畫多項童趣親子闖關遊戲，並安排表演團體帶來貓劇演出、魔術表演秀及草原泡泡秀等；吸引親子共同互動體驗，重溫童時記趣。頂寮里長鐘金水說，「古味頂寮故事館」收藏先民的文物，體驗前人篳路藍縷的艱辛歷程。

民政局長吳世瑋說，五汊港是台灣十大建設「台中港」的所在地，更是全台少見海港旅遊勝地，擁有豐富在地特色及文化觀光資源；透過五七藝文季推廣當地觀光旅遊、活絡地方經濟帶動海線觀光人潮。搭配市府力推的「雙十公車」政策，就能輕鬆暢遊大台中感受梧棲在地的人文風情。

梧棲區長溫國宏指出，梧棲人文薈萃景點優雅，如保留清朝時期特色建築的梧棲老街，老街內還有打卡熱點市定古蹟「梧棲文化出張所」、香火鼎盛的百年廟宇「真武宮」及「朝元宮」，以鹹蛋糕聞名的「林異香齋」；鴨母寮永天宮及大庄浩天宮、情人公園及頂魚寮公園等皆是放鬆心情休閒好去處。

頂寮里長鐘金水表示，梧棲區公所連續3年都在頂魚寮公園舉辦憶兒時活動，活動一年比一年盛大，不僅提供社區成果發表的展演平台，同時結合全市首創的「古味頂寮故事館」，館內展出珍藏數十年，甚至是一甲子的麵粉袋衣、捕魚工具及珍貴相片等，讓參觀民眾欣賞梧棲過往的歷史文物與軌跡。

溫國宏強調，鐘金水里長近年來，積極推動頂寮里在地建設，融入地方傳統文化、在地耆老巧思及濃厚的漁業精神，並在里內打造多處繪滿海洋生物及特色風景３Ｄ彩繪，將頂寮里一步步打造成富涵文化教育意義及觀光熱點的海線新星，藉此帶動海線觀光人潮。