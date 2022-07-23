姜忠志過去穿養蜂人的防護衣仍被螫，於是1年多前特別買了現在這件專門除蜂窩的裝備衣。（營前里長服務處提供／張毓翎台南傳真）

姜忠志不僅會除蜂窩，還會赤手抓蛇。（營前里長服務處提供／張毓翎台南傳真）

「里長伯！我家有蜂窩」台南市下營區營前里長姜忠志是隱藏的捕蜂抓蛇達人，常接獲里民通報住家有蛇或蜂窩，便自告奮勇前往捕捉，他說，炎炎夏日為虎頭蜂築巢旺季，本月已接獲3戶人家求助摘除住家的蜂窩。市府農業局表示，今年截至目前，台南的捕蜂勤務量達1312件，據往年資料，每年6至9月為南市捕蜂勤務量高峰期，提醒民眾多留意。

姜忠志以前從事與農業無關的製鞋業，但當上里長後，為民服務的相關業務，樣樣都得學，因為常有里民打來拜託他找人來捕蜂抓蛇，於是學會了一些捕蜂和抓蛇技巧，他說，之前幫里民摘除蜂窩時，都穿蜂農養蜂時的防護衣，原以為可萬無一失，沒想到還是被螫，大約1年多前，才特別買了現在這件專門除蜂窩的裝備衣。

姜忠志提到，本月陸續接到3位里民通報，在家中庭院或陽台發現虎頭蜂窩，因為家中有小朋友，擔心孩子可能因為一時貪玩，朝蜂窩丟石頭，卻不小心驚擾虎頭蜂被攻擊，這3巢蜂窩都已摘除。雖然虎頭蜂的針具毒，但牠們不會主動攻擊人，除非感受到威脅，所以要請大朋友提醒家中孩子，千萬不可朝蜂窩丟石頭，或用樹枝拍打。

市府農業局表示，台南市的捕蜂捉蛇業務，已經移由農業局委託廠商處理，目前民眾回饋良好，廠商處理時也都非常小心，無工安事故發生，今年至目前，南市捕蜂勤務量達1312件、捉蛇有2517件；市民朋友若需要捕蜂捉蛇服務，可洽捕市府的蜂捉蛇通報專線、市民服務熱線或農業局，廠商得知地點位置，便會立即派遣人員到現場處理。