因疫情停辦2次的名間鄉運動大會，今年恢復舉辦，23日在名間國小登場。縣長林明溱到場為選手加油表示，今年活動結合縣體育會推動「運動i台灣2.0計畫」擴大舉辦，逾千名選手同場競技，相當熱鬧，並提醒民眾要落實防疫新生活仍不可放鬆警戒，並鼓勵民眾維持運動好習慣。

名間鄉運是每年地方盛事，受疫情影響停辦2年，今年疫情趨緩，由公所及南投縣名間鄉體育會聯合主辦「名間鄉運動城市嘉年華暨全鄉運動大會」，各村、社區、社團及學校等千餘名選手參加同場競技，除16項田徑錦標外，還有拔河、傅球接龍等趣味競賽活動，開幕儀式由鄉長陳文德主持，縣長林明溱、立委許淑華及縣體育會總幹事洪銘惠都到場為選手加油。

林明溱表示，名間鄉運今年結合縣體育會推動「運動i台灣2.0計畫」擴大舉辦運動城市嘉年華活動，共有千餘名鄉親參加，賽事精彩有趣。他並提醒民眾，近期疫情稍微趨緩，防疫規定逐漸解封，但仍不可放鬆警戒，除落實防疫新生活，也要維持運動好習慣，強健體魄，提高自身免疫力。

許淑華表示，參賽鄉親都精神奕奕、活力充沛，鼓勵民眾藉由運動會多交流，帶動鄉親運動的好習慣，並展現運動精神，爭取佳績。