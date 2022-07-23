賭王千金何超蓮除了有高學歷，還有出眾的外貌，曾被譽為「全球最漂亮千金」，過去因和男星吳克群交往開始受關注，目前則與大陸男星竇驍穩定交往中；何超蓮雖然是千金大小姐，但性格卻爽朗不造作是個「大直女」，近日在山水美景前衣服沒穿好辣翻，自曝真相讓粉絲全笑歪。

何超蓮現年31歲，高顏值和完美身材讓她在時尚圈很熱門，經常現身各大活動，高貴優雅氣質讓外界很難想像，私底下她其實是個直女；昨（22日）何超蓮在IG分享到桂林玩的美照，在壯麗浩瀚的山水前把白襯衫褪到一半，露出白皙美背十分性感撩人。

有趣的是，何超蓮表示這趟到桂林玩，大直女的她只帶了運動服，穿出門的衣服不是自己的，「只能拿同行姐妹的衣服穿」，最後她俏皮地表示，「我發誓以後去看風景就只帶裙子了哼」。

何超蓮是已故賭王何鴻燊和三房陳婉珍的寶貝女兒，上有姊姊何超雲，下有龍鳳胎弟弟何猷啟，30歲的何超蓮不僅漂亮，還擁有英國倫敦大學學歷，私底下更積極做慈善，人美心善；而她的感情生活一直以來都相當受關注，最有名的就是曾和男歌手吳克群交往4年，目前則和大陸男星竇驍穩定交往近3年。