苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦參加公館紅棗節替紅棗促銷加持。（謝明俊攝）

公館鄉農會23日在苗栗特色館舉辦公館紅棗節，安排多個農特產品攤位提供民眾選購。（謝明俊攝）

公館鄉農會23日在苗栗特色館舉辦公館紅棗節。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦試喝紅棗防禦茶。（謝明俊攝）

堅持參選到底的縣議長鍾東錦把握機會向每位選民拉票。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉是國內唯一紅棗種植專業區，產量占全國產量9成以上，今年雖然因降雨過多影響紅棗掛果量，但在棗農們全力照護下順利讓果實成熟，23日正值大暑，公館鄉農會表示，紅棗經過猛烈陽光照射下，更能增加紅棗甜度和營養，公館鄉農會特地選在大暑這一天舉辦紅棗節，請來縣長徐耀昌及苗栗縣議長鍾東錦到場加持，讓更多民眾了解國產紅棗的好處，多多購買。

公館鄉栽種紅棗有多年歷史，經過推廣後，目前與公館鄉相鄰的銅鑼鄉中平村，也有相當的栽種面積，占去全國國產紅棗的9成以上，品質更是獨一無二，最重要的是，公館的紅棗是採取有機栽植，完全沒有農藥殘餘，可以直接生食，這也是國產紅棗的最大特色。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，公館鄉農會輔導農民栽種紅棗，全力開發紅棗相關產品，最新的產品是紅棗「防禦茶」，利用公館鄉在地生產的紅棗、紫蘇、桑葉等中藥材入茶，有補氣養血、強身健體的功效，尤其是現在面臨新冠疫情侵擾，民眾可喝防禦茶來加強自體免疫力。目前農會推出的防禦茶，是製作方便攜帶的茶包，讓民眾喝得更方便。

古雪雲表示，紅棗成熟期間，正值夏天節氣中的大暑，大暑這一天是全年太陽日照最強盛的時候，紅棗經過強烈太陽光照射後，更能大幅增強紅棗甜度及裡面營養成分，所以公館鄉農會每年紅棗節，都選在大暑這一天舉辦，就是希望每一顆紅棗都能吸收太陽光能量，提供民眾補氣益身。

公館鄉農會23日舉辦紅棗節，除了苗栗特色館外，另外也在福基好客坊以雙主場方式舉行，並安排棗安小旅行集換冰棒活動，安排遊客可以乘此機會一覽公館美麗客庄風情，苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦到場致意，向全民推薦最好的國產紅棗。