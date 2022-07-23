國民黨台北市長參選人蔣萬安。（黃婉婷攝）

民進黨台北市長參選人陳時中陸戰火力全開，他先赴萬華為「疫情破口說」致歉，再來要辦27場地方見面會，國民黨台北市長參選人蔣萬安23日酸說，選舉到了才說道歉，根本是「大街打人小巷道歉」，質疑綠營過去從來沒有經營台北、跟市民互動，現在就要趕著辦地方說明會，「我認為應該要辦地方道歉會。」

蔣萬安下午赴天母啤酒節前接受媒體聯訪，他提及，陳時中接下來有很多地方說明會，是要跟台北市民解釋為何阻擋疫苗、讓黑心快篩進入北市、讓市民風吹日曬雨淋買快篩，以及為什麼說萬華是破口嗎，「若是這樣他辦500場說明會都不夠。」

蔣萬安直言，陳時中擔任指揮官時對台北市最壞，比方說快篩陽即確診政策，當時雙北積極爭取，他也一再呼籲，陳卻用各種理由拒絕，等到疫情嚴重之際才開放，分配快篩數量也不顧慮輕重緩急、重南輕北，他痛批民進黨到選舉什麼事都做得出來，過去從來沒有經營台北、沒跟市民互動，現在就要趕著辦地方說明會，不如舉辦地方道歉會。

對於陳時中為「疫情破口說」向萬華人道歉，台北市長柯文哲酸說「該裝的還是要裝」，蔣萬安則說，民進黨和陳時中在北市疫情嚴重時，竟然甩鍋萬華說是破口，選舉到了才說道歉，根本是大街打人小巷道歉，讓台北市民情何以堪，傷害造成後才道歉，相信市民無法接受。

至於之後是否會和黨主席朱立倫在萬華龍山寺合體、對決陳時中，他則說，萬華是守住疫情、守住台北的第一線，接下來一定會發動地方最強大支持力量，走訪各行政區，廣納各方支持力量，積極回應在地需求會積極回應，還說自己不會冷眼看陳情民眾被拖走，有意暗諷陳時中。