俄烏戰爭以來，歐美各國相繼對俄羅斯石油祭出禁運制裁，但成效似乎不彰，因為很多俄油還是透過暗黑管道賣到亞洲，看來普丁還是大贏家。據外媒報導，過去專門運送伊朗石油的油輪，現在轉向裝運俄羅斯原油，不僅如此，越來越多的油輪關閉其衛星轉發器，掩蓋貨物的裝卸，避開西方制裁。

據BusinessInsider報導，航運分析公司 Vortexa指出，自4月以來，至少有27艘之前載運伊朗原油的船隻，轉而裝載俄羅斯石油和油品，大多數船隻都是小型阿芙拉型船，通常一次可以運輸73萬桶石油。7 月上旬，俄羅斯原油出口量攀升至每天 25 萬桶，比 4 月增加17 萬桶。

Vortexa分析師 Armen Azizian透露，隨著越來越多公司減少運輸俄羅斯原油，那些熟悉受制裁原油的貿易公司反而利用他們的油輪協助俄油出口，而這些油品全都賣到亞洲。

Vortexa透露，現在運送俄油的油輪會關閉衛星轉發器，讓追蹤訊號消失，藉此掩蓋貨物的裝卸，並在海上進行船對船轉運俄羅斯石油，規避西方制裁和視線。

儘管許多托運人和保險公司在俄羅斯入侵烏克蘭後，不再處理俄羅斯石油，但仍有其他貿易公司願意冒險，以更高價格承接這類較敏感的生意。