微信公號「阿壩州中級人民法院」23日消息，在大陸網紅拉姆（本名阿木初）直播時，縱火將她燒死的前夫唐路，經四川省阿壩州中級人民法院遵照最高人民法院下達執行死刑命令，今天驗明正身，依法執行死刑，阿壩州人民檢察院依法派員全程監督。行刑前，安排唐路會見其家屬，依法充分保障被執行人合法權利。

澎湃新聞此前報導，2020年9月14日，30歲的拉姆（本名阿木初）在阿壩州金川縣觀音橋鎮的家中直播時，前夫唐路突然闖入，潑汽油將拉姆燒成重傷。半個月後，拉姆去世。2020年9月17日，金川縣警方通報，犯罪嫌疑人唐路已被警方控制。拉姆的姊姊說，唐路此前就多次家暴拉姆，因難以忍受，拉姆決意離婚，但這並未擺脫唐路，後者不斷前來騷擾。

1990年出生的拉姆，原是小有名氣的網路紅人，在某短視訊平台上擁有一批粉絲。翻看拉姆發過的200多條視訊，內容多是介紹家鄉美景或是獨自歌舞，偶爾也會拉著父親一起入鏡。更多時候，拉姆通過視訊向粉絲展示自己上山挖草藥的經歷。在視訊中，拉姆總是在笑。置頂的一條視訊裡，拉姆對著鏡頭展示自己挖蟲草賺來的錢，「今天我特別特別高興，雖然山上是苦了一點，但見到錢的那一刻，真的什麼都忘記了。」

拉姆去世後，其父親三郎甲曾對外發聲稱，拉姆原本可以去外面打工的，但她總是擔心他及兩個孩子。「女兒的勤勞、善良都已經刻在我的心裡，作為父親我會在我生命的最後一刻都愛著她。」三郎甲說，「很難過，自己已經習慣了女兒一直保護我，連女兒燃燒的最後一刻都是撕心裂肺讓我快跑。」

2020年12月，阿壩州金川縣檢察院以故意殺人罪對唐某批捕。2021年10月14日，四川省阿壩藏族羌族自治州中級人民法院對被告人唐路故意殺人案進行了公開開庭審理並當庭宣判，認定被告人唐路犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；賠償因犯罪行為給附帶民事訴訟原告人造成的物質損失。

法院經審理查明，被告唐路與被害人阿木初（抖音名：黑姑娘「拉姆」）於2009年登記結婚，婚後2人常因家庭瑣事發生爭吵，唐路多次毆打阿木初，2020年6月28日二人離婚。後唐路多次找阿木初重婚被拒絕，因此心生怨恨。2020年9月14日20時30分許，唐路前往阿木初父親家，向正在廚房進行網路直播的阿木初淋潑汽油並點火，致阿木初燒傷。阿木初於半月後經醫治無效死亡。唐路在逃離現場後被抓獲歸案。

一審法院經審理認為，被告人唐路致阿木初死亡的行為已構成故意殺人罪，且犯罪手段極其殘忍，社會影響極其惡劣，所犯罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，遂作出上述判決。

一審宣判後，唐路提起上訴。2021年12月28日，該案二審在阿壩汶川縣開庭，四川省高級人民法院未當庭宣判。據知情者透露，2022年1月，受害方家屬接到法院通知，該案二審維持原判，判處唐路死刑。近期，受害方家屬已拿到了二審判決書。

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