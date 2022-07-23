81歲高齡的林姓老阿嬤駕駛小鴨與內側大貨車並排前進，卻不知何故往左偏移後遭大貨車擦撞橫推頂到對向，波及年輕女騎士撞上慘摔。（摘自網路／謝瓊雲台中傳真）

81歲高齡的林姓老阿嬤駕駛小鴨與內側大貨車並排前進，卻不知何故往左偏移後遭大貨車擦撞橫推頂到對向，波及年輕女騎士撞上慘摔。（摘自網路／謝瓊雲台中傳真）

三名駕駛都未酒駕、也都有駕照，肇事原因有待警方調查釐清。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

三名駕駛都未酒駕、也都有駕照，肇事原因有待警方調查釐清。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

8旬嬤鬼切被貨櫃車「頂到對向」喊冤：我直行！無辜騎士衰爆慘摔

小鴨鴨跑得快，上面坐一個老太太。台中市22日中午發生一起離譜車禍，81歲林姓老嫗駕駛豐田小鴨（yaris）行駛西屯區福雅路外側車道，竟不慎與內側大型貨櫃車擦撞，車輛失控迴轉滑行到對向，23歲女騎士反應不及連人帶機車撞上慘摔，所幸僅皮肉傷無大礙。

根據路過駕駛提供車上行車紀錄器顯示，81歲老婦開車在福雅路往西屯路方向行駛外側車道，同向內側有32歲施男駕駛的營業用大貨車，兩車同向並排行駛。

施男的大貨車打了右轉方向燈沒多久，小鴨車身突然超前且向左側偏移，隨即遭大貨車車頭擦撞一路頂出去，小鴨當場失控180度大迴轉後，穿越雙黃線滑向對向車道，23歲陳姓女騎士閃避不及，來不及反應後直接撞上後慘摔倒地，讓後方車上的女駕駛忍不住大聲驚呼。

由於從監視器畫面看來，林姓阿嬤似乎有不當超車、「鬼切」的跡象，但阿嬤面對警方詢問，堅稱自己是直行，沒有要轉彎或變換車道，不知道為什麼會擦撞。

也有網友推測，應該是大車要往右切、打了方向燈，卻沒注意到右前方的小車才會釀成擦撞事故，害得無辜騎士撞上慘摔，實在衰到爆。

警方表示，男騎士送醫後意識清楚僅皮肉傷並無大礙，經查三方駕駛並未酒駕，均有駕照，八旬老阿嬤的駕照也在有效期間內，詳細的肇事原因仍需要調查釐清。