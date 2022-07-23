多數人都不是十項全能，只擅長某領域，但有些人卻是樣樣都好，不僅腦袋聰明，就連情商也很高。《靈匣網》近日分享十項全能的星座前4名，他們在工作上表現優異，對待感情也很專一，可說是人生勝利組。

第4名、獅子座

獅子座做事霸氣，而且很聰明，因此異性緣很好，是非常有魅力的星座，但有時顯得太大女人和大男人，不懂得屈服和退讓之道，所以容易與人起衝突，不過他們無論在工作還是生活上都很努力，所以表現都相當不錯，可說是十項全能，只是有時容易聰明反被聰明誤，所以做事要學習低調，思路才會清楚。

第3名、水瓶座

水瓶座是12星座裡最有魅力的，他們雖然做事不勤奮，但卻擁有過人的智慧和超強判斷力，因此只要肯認真做事，他們都能達到事半功倍的效果，雖然在感情上看起來有些花心，與任何人都搞曖昧，但他們其實是在找自己的真命天子或天女，一旦認定交往對象後，他們就不會再看其他人，對待愛人細心又體貼，婚後對感情專一。

第2名、摩羯座

摩羯座非常有頭腦，他們做事時思維很清楚，而且腳踏實地，再加上他們非常努力，所以必定能成大事，擁有健康的人格與高智商，工作表現優異，普通人可別招惹他們，摩羯座絕對會出招反擊，而且一聲不響地就把對方踩在腳下，對於感情也很專一，不會過於依賴伴侶，給彼此自由的空間，因此感情事也很順利。

第1名、天蠍座

天蠍座是12星座中最聰明的，而且觀察力極強，有著非一般人的縝密思維，做事妥當又周詳，絕對抓不到他們的把柄，而且千萬不要與天蠍座為敵，他們一定發現有人想陷害自己，很快就會察覺到，對方不僅會失敗，反而還會身陷危險，另外，天蠍座在感情裡雖然控制慾較強，但他們一定會保護好另一半，絕不會讓愛人受到傷害。