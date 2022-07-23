亞太中華醫學世界聯合會（APCMGU）攜手台中市若昶家庭關懷協會等多個團體一起到東石先天宮，進行公益捐贈活動。（APCMGU提供／馮惠宜台中傳真）

受疫情影響，近年致力於新南向醫療義診服務的亞太中華醫學世界聯合會（APCMGU），近三年將義診活動由東南亞友邦移回國內偏鄉，原本計畫4月到嘉義東義診又受疫情延宕，該會仍於7月23日盛大以公益捐贈方式，送愛到東石，希望持續把白袍醫師對社會弱勢的關懷傳出去。

社團法人亞太中華醫學世界聯合會（APCMGU）從2016年致力於新南向醫療義診服務，多次飛往柬埔寨，已舉辦22次義診，幫助柬埔寨金邊、茶焦、磅湛、柴楨等地的偏鄉5000多名居民，將台灣精湛的醫療技術帶到海外偏鄉地區，並為台灣建立國民外交。也多次在柬埔寨及越南等地，舉辦國際醫學學術交流研討會，受到當地政府的感謝與讚揚。

這兩年受到國際疫情的影響，醫療義診改在國內偏鄉，2020年7月24日在竹東、8月30日在嘉義六腳、10月24日在宜蘭舉辦醫療無國界-台灣巡迴義診，將愛與關懷留在台灣。

今年原定4月9日在嘉義縣東石鄉大型義診暨講座，醫療陣容有長庚胸腔內科、台中慈濟外科部、成大骨科、澄清醫院急診科及朴子醫院各科師來為民眾義診，並連合台科大、高科大、聯合大學、北科大、中台科大6校校友會等15個合辦單位一起熱情參與；未料4月底台灣爆發新一波疫情，義診活動受到延宕。

唯該會仍在7月23日將義診活動改為公益捐贈，由該會多位理監事與台中市若昶家庭關懷協會一起到東石先天宮，捐贈食品級「康冠福元錠」500盒、150包白米、62床高級棉被給當地關懷戶。另朴子醫院中醫科主任李昌諴也邀請長生學嘉義服務處20位成員為與會人士安排了養生保健的「長生學」介紹與調整體驗活動。