嘉南農田水利會在大林鎮三疊溪畔設有警示牌，但移工不諳中文，難有效果。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

天氣熱，戲水溺死案件頻傳，嘉義縣1周內發生2起外籍移工溺水意外，有2名移工喪命，雖然水域周邊豎立警告標牌，但移工不諳中文恐起不了作用，縣府表示，將請水利單位協助加強外國語文的警語標示及仲介業者多宣導。

嘉義縣消防局統計指出，7月至今發生2起外籍移工溺斃案件，2日下午3點多獲報在義竹鄉八掌溪堤防新富村段有外籍男子落水，出動橡皮艇及空拍機往中下游搜尋未果，隔天下午3點多尋獲遺體。

9日上午有8名泰籍移工到大林鎮台一線三疊溪橋下抓魚戲水，有1人遲遲未上岸，消防人員獲報趕到現場搜救約1個半小時後，在這名移工落水地點的下游約150公尺處發現他，已明顯死亡。

這處三疊溪岸邊有嘉南農田水利會豎立「水深危險，請勿擅入」的警告牌，只是全中文的告示，對不諳中文的移工是有看沒有懂。

縣府勞工暨青年發展處副處長林俊傑表示，現有移工多來自泰國、印尼、越南、菲律賓，又以工廠雇用的移工最常利用假日結伴出遊，將盡速提供泰、印、越、菲等4個語文的警示素材，委請縣府水利處、第五河川局等水域轄管單位協助加強宣導。

林俊傑說，暑期天氣炎熱，常有許多移工出遊戲水，未注意到水域安全，以致發生憾事，勞青處會利用辦理木偶戲、戲劇及歌唱聯誼活動時適時宣導，也會委由仲介業者提醒外籍移工勿做違規的水域活動。

嘉義縣水上救生協會理事長呂文正則提醒大家安全玩水要熟記防溺救命的招數，包括大聲呼救、在岸上者速打119求救、拿竹竿或樹枝等延伸物拉住落水者，就地取材拿瓶子、球等漂浮物拋丟給溺水者，用救生圈、保麗龍等浮具救溺。