新竹棒球場睽違6年重新啟用，首場賽事完售滿場，約1萬名球場進場同歡。總統蔡英文、前市長林智堅等人，也到場觀賽。然而有報導稱，有球員反映「不敢拚全力，怕受傷」、「球場不大OK，像在古巴」，對此資深媒體人黃揚明今（23日）發文，諷刺把球場蓋得像古巴是因為要「超前部署、培養出古巴隊一般的強力球員」，貼文一出後也笑翻一票網友。

斥資12億元重新設計、改建的新竹棒球場，22日風光啟用，首戰由來訪的富邦悍將對上主場球隊味全龍。不只蔡英文總統親自到場，新竹前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅也來了，滿場1萬張票售罄，球迷相當踴躍。不料賽後傳出諸多負評，全都是球員親身體驗後的感想。

黃揚明今反串發文指出，林林總總的球場小缺陷被點出「至於嗎？這些都掩蓋不了市府的努力」，他更諷刺，堅持把球場蓋得像古巴，是因為要「超前部署、培養出古巴隊一般的強力球員。」最後黃揚明狠酸，跑這麼久的政治新聞「市府的犧牲奉獻委屈都自己吞下，掌聲才是對市府最好的鼓勵」，球員一點都不懂得「珍惜」！

黃揚明的貼文一出後也立刻讓網友笑翻，網友們留言笑稱「反串要註明耶」、「天氣炎熱，檸檬消暑！」，也有網友狠酸「跟紅葉少棒隊的場地一樣好，才能培養世界冠軍啊」、「不知感恩的球員，全送去古巴訓練，就知道新竹球場的好」、「不知道球員會不會被網軍出征？」、「超級期待古巴等級的球員們橫空出世」。