無黨籍台南市長參選人林義豐沙灘直播呼籲關心溺水案件，巧遇無黨籍台南市議員參選人莊玉珠。（程炳璋攝）

無黨籍台南市長參選人林義豐到漁光島呼籲關心溺水案件。（程炳璋攝）

台南市漁光島接連發生溺斃案，宣布參選台南市長的伍彩集團總裁林義豐，23日下午3時許在漁光島沙灘發動臉書直播，呼籲年輕人注意戲水安全，另提出台南市政府應收回安平港的管理權，增加地方稅收。

漁光島的月牙灣是台南夏日戲水勝地，6月21日與7月15日卻接連發生高中生與大學生溺斃事故，林義豐重視年輕人戲水生命安全，23日下午艷陽高照時現身沙灘，有幕僚舉牌呼籲注意海域安全。

針對台南市海邊接連發生溺死案，林義豐認為台南市政府應照顧年輕族群，漁光島接連溺斃2名年輕人，才是地方政府應該重視防治的事件。

安平港近年蓬勃發展，林義豐在漁光島提新政見，安平港隸屬高雄港務局管理，數十年來，每次大型車輛進出港口，都為台南市帶來困擾，卻沒有補貼，有如「把孩子帶來台南市養，長大賺錢再帶回去」，十分不合理，若當選台南市長，半年內若協商改善無果，一定要阻止港口進出，不惜收回安平港。

適逢假日又是今年最熱的「大暑」日，民眾紛紛外出戲水，林義豐走在沙灘呼籲年輕人小心安全，並握手拜票尋求支持。巧遇來拜會朋友的無黨籍台南市議員參選人莊玉珠，兩人大方合照，互相加油。

莊玉珠認同林義豐關注海域安全問題，希望未來有機會透過市政監督，降低安平與南區沙灘戲水意外。

林義豐74歲第2度參選台南市長，曾被質疑年紀大，他23日脫下外衣，露出結實身體，證明自己74歲仍然老當益壯，過程中有不少民眾認出「虧雞福來爹」身影，紛紛要求與他合影，並比出招牌「七」的手勢。