味全龍總教練葉君璋（紅衣者）賽前親自整理場地。（毛琬婷攝）

斥資12億全新改建的新竹球場22日迎來「重生」後首戰，但經過實際比賽後，球場也浮現不少問題，其中讓味全龍、富邦悍將兩隊球員都有提到的還有內野紅土過於鬆軟的問題。

昨天比賽中，龍隊三壘手劉基鴻在3局上為了接陳真打出的不規則彈跳，試圖用右手把球擋下來卻提前傷退，今天他右手食指仍有些腫脹，先休兵一天；9局下龍隊最後反攻機會，張祐銘敲出右外野深遠安打但在跑過一壘時也不慎滑倒，十分驚險攻佔得點圈。

今天賽前看到龍隊總教練葉君璋親自拿著釘耙，跟著工作人員一起整理一壘附近的區域，「新球場剛開始總有些缺失，有影響的就自己改快動手，但如果還好就再等等。」

一場比賽差點就要傷了2員大將，好在張祐銘反應身體無礙，今天仍可以出賽，劉基鴻則是先休息，但可確定的是下周出賽沒有問題，劉基鴻說：「打到的當下滿大聲的，本來以為是骨頭，還好只是打到肉而已。」

劉基鴻說：「昨天接了3顆球，彈跳沒有很規律，跟預期的有落差，角度也有改變。」他透露先前來新竹練球時就有發現這個問題，內野的狀況有點像澄清湖，「但現在沒辦法改變場地，只能盡快去適應。」

昨天跑壘時不慎滑倒的張祐銘今天賽前被問到此事還被一旁的郭天信笑，張祐銘表示，賽前練習跑壘時就有覺得土比較鬆，但上了場就專注在比賽中，「沒想太多就全力衝，打球以來第一次遇到那麼糗的狀況。」

內野紅土較鬆軟、顆粒也較大，林智勝就有發現這樣的情況容易造成不規則彈跳機率大增，他提到像是富邦老將王勝偉為了因應此狀況，接球時就提前向前衝，「寧可減少彈跳，也不要讓球變成不規則，他真的是滿有經驗的。」

王勝偉則表示，其實每個人的站位都不同，自己只是盡量往前站避免不規則彈跳，「雖然因此守備範圍會受限，但不穩定性會減少。」守備範圍受限則可以用站位彌補，像是賽前的情搜、佈陣，「雖然可能沒半法百分百，但至少也有8、90的機率。」