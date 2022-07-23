年底九合一大選腳步接近，其中六都市長之戰更是焦點，而朝野兩大政黨提名候選人大體底定，同時桃園市長林智堅捲入論文門，隨著證據越來越多，也更引爆各界關注。對此，前立委沈富雄22日就表示「民進黨的破口就在林智堅」，引發討論。

張善政日前秀出1981年在美國康乃爾大學的博士論文暗批林智堅，更表示政治人物應誠信重於學問，因此任何政治人物對於自己過去的學歷經和誠信，都要特別注意，等林智堅的論文細節釐清後，會讓民眾更瞭解。張善政說，要教學生一定要按部就班，知道不能超捷徑，道德上要有誠信，工程是這樣，醫學也是這樣，誠信道理是所有學術都適用的。

而沈富雄22日在網路節目《少康戰情室》中提到，他認為年底的選舉好看就是在「台北」跟「桃園」，沈富雄更說，張善政其實也是一個很笨拙的候選人，「而民進黨的破口就在林智堅，在林智堅的襯托之下，張善政就顯得很憨厚、很可愛」，要不然張善政也起不了風。