近期西方媒體廣宣烏克蘭軍戰果、俄軍無以為繼，專家卻不這麼認為，前美國國防部長顧問麥葛瑞格（Douglas McGregor）認為，俄羅斯正準備發動大規模攻勢，打算一勞永逸地結束這場戰爭，很可能會在未來30天內完成。

7月20日，代理國防部長米勒（Christopher Miller）顧問，前美國陸軍上校麥葛瑞格接受法官名嘴納波里塔諾（Andrew Napolitano）網路訪談時談到：

前美國國防部長顧問麥葛瑞格（Douglas McGregor）接受法官名嘴納波里塔諾（Andrew Napolitano）網路訪談。（YouTube）

「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）政府，雖試圖掌控目前的局勢，但現實是，烏克蘭軍隊失敗了，他們無法挽回失去的東西。目前大部分的俄羅斯軍隊正在進行休整。在過去的幾週之間他們一直在恢復能量，俄羅斯正準備發動大規模攻勢，打算一勞永逸地結束這場戰爭，我認為很可能會在未來 30天內完成。」

麥葛瑞格更談到：「歐洲沒有人願意與俄羅斯開戰。這些國家的大部分武裝力量純粹是象徵性的。他們已經幾十年沒有作戰過了。他們絕對還沒準備好接受俄羅斯人的打擊。俄羅斯軍隊雖看似無能，但現在我們看到了，150天以來俄軍在與烏克蘭軍隊進行持續的戰鬥中，徹底摧毀了他們。」

「所以沒有人願意與這場戰爭扯上任何關係，歐洲人還沒有準備好戰鬥。我認為他們只是在附和拜登（Joe Biden）的指示，即俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）任期快到了（2024年），屆時俄羅斯將不攻自破，然後他們就相信了。現在我們都上了一課。俄羅斯擁有豐富的天然資源，也許是資源最豐富的國家，而他們不會退縮，且普丁的支持率正在飆升。」麥葛瑞格接著說。