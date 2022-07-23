林志穎駕駛的特斯拉model x昨(22)日上午10時許在桃園蘆竹區中正北路上自撞分隔島起火，資深攝影師吳明政與桃捷工人立即救援。

昨(22)日上午10時許，桃園市蘆竹區林志穎駕駛的特斯拉model X自撞分隔島起火，剛好被開車經過的前三立資深攝影師吳明政發現，吳男趕緊衝過先從副駕駛座將小孩抱出，在到駕駛座將林志穎救出，對此，林志穎一家想聯絡救命恩人，吳男也低調回應「我感受到了就好，這真的沒什麼，願他平安。」。

桃園市蘆竹區昨(22)日上午10時許發生1輛特斯拉model X自撞車禍，被救出的1大人1小孩分別是藝人林志穎與其兒子，皆已送往林口長庚醫院救治，所幸2人無生命危險；有目擊者表示，該車輛車速不快，卻不明原因「突然右偏」撞到機車與汽車的分隔島起火。

林志穎駕駛的特斯拉model x昨(22)日上午10時許在桃園蘆竹區中正北路上自撞分隔島起火，資深攝影師吳明政與桃捷工人立即救援。（翻攝照片）

當時，在對向車道開車經過的三立前吳姓攝影師發現自撞起火車或，趕緊衝過去於其他桃捷工人，合力先後將林志穎父子倆從車內救出，為此，林志穎一家感謝救命恩人出手相助，想聯絡吳姓攝影師本人，據《ETtoday星光雲》報導，吳姓攝影師低調謙虛回應「我感受到了就好，這真的沒什麼，願他平安」。

吳姓攝影師本名吳明政，綽號「燒聲」，曾在電視台工作13年，是外景節目的資深攝影師，他也透漏曾經在出外景時，於國道1號上遇過2車相撞，當時也是把人拉出來後，車子就起火了，這次林志穎自撞車禍也是選擇立刻救援，對於，會不會害怕車子突然爆炸，他也坦承「還是會怕」，但是，也無法眼睜睜看傷者在面前被燒死。

林志穎工作室聲明稿

今22（日）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。

吉米工作室

2022年7月22日