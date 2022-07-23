苗栗縣育達科大23日舉辦山城盃創意機器人大賽。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科大23日舉辦山城盃創意機器人大賽。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科大23日舉辦山城盃創意機器人大賽。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

受疫情影響停辦2年的山城盃機器人大賽，23日在苗栗縣造橋鄉育達科大重新登場，來自全縣各級學校的創意機器人設計好手及玩家，共有56支隊伍、約220名師生同場競技。其中創意競賽及足球賽的優勝晉級隊伍，將代表苗栗縣晉級全國賽，挑戰「國際奧林匹亞機器人競賽」。

由苗栗縣政府指導，育達科大、君毅高中及台灣玉山機器人協會承辦的「2022山城盃創意機器人大賽」，活動包括有刺激的、有趣的自造創意機器人比賽，也有跨領域機器人成果競賽，共計56支隊伍參加，分為國小、國中、高中職及大專院校組，同場競技挑戰機器人創意、競賽、足球賽、相撲賽及3對3鬥牛賽，其中創意競賽及足球賽的優勝晉級隊伍將代表苗栗縣晉級全國賽，挑戰「國際奧林匹亞機器人競賽」。

君毅中學校長林慶旺表示，感謝育達科大大手牽小手，共同舉辦「2022山城盃創意機器人大賽」，願意為機器人教育向下紮根，没有科大端教學資源的協助，君毅中學很難持續推動機器人教育。創意機器人大賽是為一項培育學生對科技機械的應用，與提升學生對科學教育的能力，目的便是藉由電腦資訊及科學原理的融合運用，來激發學童對科技的理解與想像，是屬於國際級機器人賽的各國優秀選手選拔賽，能參賽是一種STEAM教育的極致展現。

育達科大校長黃榮鵬指出，全球共55國家參與國際奧林匹亞機器人大賽，自2004年已有10多年歷史，育達科大與君毅中學及台灣玉山機器人協會在苗栗辦理各級學校創意機器人選拔賽，讓小朋友們實際了解智慧製造工業4.0、智慧自駕車、未來工廠等智慧科技的基本原理操作，及早奠定對於人工智慧學習的興趣，將來可以發展以人工智慧為主的學習生涯。

這次賽事為國內選拔賽的賽前賽，因此競賽項目均依國際奧林匹克機器人委員會公布的今年度大賽題目為準，從零件、材料到機器人尺寸，都有限定規格，選手們在嚴格規定下組裝機器人，且不得用無線通訊或遙控器控制，讓自主的機器人，完成比賽要求的動作，盼奪得佳績。