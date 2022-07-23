疫情導致許多國際交流被迫中斷，新加坡知名藝術家黃意會在疫情趨緩之際，特別前來台南「以藝會友」，並與同年同月同日生的台灣雕塑家李光裕，首度在台南共同舉辦「塑意與繪境」展覽，透過繪畫與雕塑互相交流、彼此對話。黃意會還在23日的開幕活動暢談創作理念與人生想法，讓在場的藝術愛好者如沐春風。

黃意會指出，疫情爆發2年多，新加坡的藝術活動幾乎停擺，他很羨慕台灣藝術圈仍然一片蓬勃，此次很榮幸能與李光裕大師在藝非凡美術館共同展出，他雖來過台南好幾次，但卻是第一次展出作品。

黃意會認為，台南是台灣的文化古都，人文氣息十分濃厚，民風本質也很純樸，保存許多的古蹟，他對台南的印象非常好，覺得是個謐靜、可以放鬆，讓人感到舒服的好地方。

1954年出生於新加坡的黃意會，畢業於南洋大學，他從1983年起從事專業繪畫至今，一共舉辦過15次個展，作品曾受邀在美國、荷蘭、巴黎、日本、上海、深圳及東南亞各國展出，不僅獲美國IBM、花旗銀行、新加坡蘋果電腦、新加坡大華銀行、新加坡航空公司、新加坡發展銀行和德意志銀行等多家大型企業收藏，也被加坡美術館、日本福岡市美術館、國立台灣美術館、法國巴黎大皇宮美術館等典藏。

非美術科班出身的黃意會自學繪畫，他的藝術不限於技術及技巧，還融入對生活的熱愛和情感，帶著不同的藝術視角，跨出藝術常規的框框。在生活中，他以敏銳的眼睛，恣意不羈地從一個高點去看待已知的世界，豐富的景物都化身為創意生命線，作品更是自傳，體現藝術家的自省、夢想與回憶。

此次在東區長榮路二段藝非凡美術館展出的「塑意與繪境」展覽，為《采泥藝術—采泥十周年國際交流計畫》首展之一，黃意會也在解除隔離後，與台南在地的藝術愛好者，進行面對面的心靈對談。