被林鶴明指像「第四個參選人」 柯文哲：到民進黨後表現傑出

民進黨副秘書林鶴明日前提到過去幫台北市長柯文哲選舉，「好的壞的」都跟柯有關；柯文哲今回應，林鶴明當年在他們這邊接受到很好的訓練。林鶴明今表示，在柯市府學習到最多最多的能力，就是「危機處理」。

林鶴明說，他也不知道為何，柯市長就很像是個危機吸塵器，一些光怪陸離的事情都會發生在他身上（八字太重？），也導致他那兩年，實在是高度累積「危機處理能力」。

他說，當然，他在台北市政府的兩年多經歷也是他作為政治幕僚養成的重要養分之一。柯市長當然也有知遇之恩，他仔細想了想，他發現，在柯市府學習到最多最多的能力，就是「危機處理」。

他還強調，「我是正面看待這對幕僚的歷練並不是反串」。

林鶴明今在臉書指出，簡單來說，記憶所及就有MG149案、葛特曼器官移植案、波卡事件、五大案，而他負責處理了一部分的三創案，還有大巨蛋從停工到解約再到暫緩解約的過程、內湖女童小燈泡案、松山車站自殺炸彈案、復興航空空難、北市府測謊抓內鬼案、內湖漂流木案、警察局長拔官事件等。

他說，上述好幾項可能有人一輩子政治幕僚不一定能碰上幾次，但他在柯市府擔任發言人期間就全都碰上了，姑且不論什麼腳踏車雙塔雙城那些挑戰，光是這些危機處理的應變能力，真的是經驗值充到飽。