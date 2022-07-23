高雄醫院岡山醫院傍晚傳出工安意外，一名45歲蔡姓工人因不明原因從三樓墜下。送岡山秀傳醫院時OHCA（到院前心肺功能停止），將轉高雄醫院附屬醫院全力救治。

現場工人證實這項消息，但只知道這名工人墜樓，對於其他並不知情。據了解，這名工人送醫時狀況不太好，頭部受傷，血氧很低，將轉往高醫急救。

高醫岡山醫院於7月13日才舉行上梁典禮，對於此意外，工人與院方都很錯愕，希望大家為工人祈福。