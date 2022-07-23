高醫岡山醫院工安意外 45歲工人墜樓OHCA 17:422022/07/23 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄醫院岡山醫院傍晚傳出工安意外，一名45歲工人因不明原因從三樓墜落。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄醫院岡山醫院傍晚傳出工安意外，一名45歲蔡姓工人因不明原因從三樓墜下。送岡山秀傳醫院時OHCA（到院前心肺功能停止），將轉高雄醫院附屬醫院全力救治。 現場工人證實這項消息，但只知道這名工人墜樓，對於其他並不知情。據了解，這名工人送醫時狀況不太好，頭部受傷，血氧很低，將轉往高醫急救。 高醫岡山醫院於7月13日才舉行上梁典禮，對於此意外，工人與院方都很錯愕，希望大家為工人祈福。 高醫岡山醫院上梁 明年5月試營運 品觀點｜高醫岡山醫院上梁 2023年5月試營運 備銀彈搶褐色能源 #高醫 #岡山 #工安意外 #OHCA #工人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄男嬰OHCA滿身傷 21歲夫妻遭送辦 檢方回應了 13:342022/07/18 社會 品觀點｜壹起飛建設進軍岡山 電梯公寓「聚賢匯」首創10年防水保固 15:352022/07/14 財經 岡山大鵬九村社會住宅開工動土 17:392022/07/18 區域情報-高雄 氣象站主任倒地OHCA 光明高救隊急救搶回一命 04:102022/07/23 地方新聞 美德港口罷工 海運釀新威脅 04:102022/07/15 財經要聞 全台首間無印良品街邊店！岡山門市10大亮點曝光 17:032022/07/17 生活 高雄工地喋血！2工人在23樓口角 清潔工胸部遭刺傷重身亡 15:102022/07/16 社會 高醫岡山醫院上梁 陳其邁：建設不分黨派 11:582022/07/13 生活 林志穎被工人拖出車外逃死 民眾「幫撐傘遮陽」畫面曝光 17:532022/07/22 社會 魂都散了！BMW大7國道上「直直衝」 工人奮力揮旗慘遭無視 20:102022/07/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。