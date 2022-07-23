1輛自小客車23日下午4點40分左右，行經國道1號高速公路北上96.9公里路段時，突因不明原因起火，汽車引擎部分瞬間成火球，所幸車內駕駛等及時逃出，無人員受困與傷亡，新竹市消防局據報前往灌救，5點2分將火勢撲滅，但汽車的引擎室部分與車輛前半段已被燒成廢鐵。
由於該車冒出火舌時，車輛是行駛在內側車道，因此也造成國道該路段塞車回堵約1公里，起火原因正由意外路段轄區新竹縣消防局調查中。
1輛自小客車23日下午4點40分左右，行經國道1號高速公路北上96.9公里路段時，突因不明原因起火，汽車引擎部分瞬間成火球，所幸車內駕駛等及時逃出，無人員受困與傷亡，新竹市消防局據報前往灌救，5點2分將火勢撲滅，但汽車的引擎室部分與車輛前半段已被燒成廢鐵。
由於該車冒出火舌時，車輛是行駛在內側車道，因此也造成國道該路段塞車回堵約1公里，起火原因正由意外路段轄區新竹縣消防局調查中。
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