安普賢假借各種名義獻殷勤，但金高銀仍只把他當朋友。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《柔美的細胞小將2》迎來最終大結局，金高銀飾演的金柔美最後的感情選擇不是朴珍榮飾演的暖男劉八筆，也並非安普賢飾演的理工男具雄，而是在某場年末聚會上遇到了名叫「申舜祿」的工作夥伴，雖然他在劇中僅僅露出額頭，沒曝光正臉，但由於綽號「馴鹿」的該角在原著漫畫中最後成為了柔美的老公，仍讓粉絲相當驚喜，開放式結局也留給劇迷不少想像空間。

金柔美與劉八筆原已論及婚嫁，最後一刻仍以分手收場，讓不少「八筆派」的粉絲心碎。金柔美在復合並接受劉八筆的求婚後，過著如熱戀情侶般的生活，還說好要到夏威夷舉辦浪漫小型婚禮，但是一通半夜實習生劉多恩（辛叡恩飾）打給劉八筆的電話，成為壓垮2人的最後一根稻草。不過金柔美真正提出再次分手的理由，並非因為劉多恩半夜來電，也不是不滿劉八筆還存著對方的聯絡方式，而是自己看到了來電也依舊感到平靜，驚覺她對朴珍榮已無愛情，而是靠著感性在維繫關係。

另外，「具雄派」的粉絲同樣期待落空，雖然具雄假借各種名義獻殷勤，但理性的金柔美仍就不為所動，只把對方當成好朋友。不過，在經歷2段刻骨銘心感情，而變得更臻成熟、更懂自己的金柔美，不被過去羈絆、勇敢面對未來的態度，獲得粉絲讚賞是「最好的結局」。《柔美的細胞小將2》全劇已在愛奇異國際站獨家上架。